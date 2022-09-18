За что арестовали брата звездного футболиста

Также были взяты под стражу еще 4 подозреваемых по этому делу в возрасте от 27 до 36 лет. Им инкриминируют вымогательство, преступный сговор, участие в организованной преступной группировке, а также похищение человека.

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Адвокат Погба подчеркнул, что он не понимает это решение и будет добиваться, чтобы его клиента выпустили из-под стражи. Два месяца назад Поль Погба, который сейчас является игроком Ювентуса, подал заявление о том, что его брат Матиас занимался вымогательством денег с марта по июль 2022 года.

В начале августа парижская прокуратура начала предварительное расследование. А 2 сентября уже началось судебное расследование. Ранее сообщалось, что Матиас Погба похищал своего брата вместе с другими лицами, а также потребовал от него 13 миллионов евро, угрожая разоблачениями.

Погба сначала платить им, чтобы выиграть время и удовлетворить своих предполагаемых шантажистов. Однако требования продолжались, и игрок сообщил об инциденте властям в Италии до того, как дело стали рассматривать во Франции.

Одно из них будто бы касалось того, что Поль просил ведьму наложить заклятие на форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. Однако игрок Ювентуса это отрицает.