За що ув'язнили брата зіркового футболіста

Також були взяті під варту ще 4 підозрюваних у цій справі віком від 27 до 36 років. Їм інкримінують вимагання, злочинну змову, участь у організованому злочинному угруповуванні, а також викрадення людини.

До теми Через чаклунство щодо Мбаппе: Погба шантажує рідний брат та злочинна група

Адвокат Погба наголосив, що він не розуміє це рішення і буде домагатись, щоб його клієнта випустили з-під варти. Два місяці тому Поль Погба, який зараз є гравцем Ювентуса подав заяву про те, що його брат Матіас займався вимаганням грошей з березня по липень 2022 року.

На початку серпня паризька прокуратура почала попереднє розслідування. А 2 вересня вже почалося судове розслідування. Раніше повідомлялось, що Матіас Погба викрадав свого брата разом з іншими особами, а також вимагав від нього 13 мільйонів євро, погрожуючи викриттями.

Погба спершу платити їм, щоб виграти час і задовольнити своїх передбачуваних шантажистів. Однак вимоги продовжувалися, і гравець повідомив про інцидент владі в Італії до того, як справу почали розглядати у Франції.

Одне з них нібито стосувалось того, що Поль просив відьму накласти закляття на форварда ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе. Однак гравець Ювентуса це заперечує.