45-летний арбитр был одним из главных претендентов на работу главного судьи в финале ЧМ-2022. Однако своим судейством в четвертьфинале Нидерланды – Аргентина, где работал испанец, Матео Лаос подверг сомнению свою объективность и профессионализм.

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Критика Месси подействовала

По ходу поединка Лаос показал рекордное количество для чемпионата мира желтых карточек – 15 штук и удалил с поля Дензеля Дюмфриса, получившего два предупреждения. Произошло это уже в серии послематчевых пенальти.

Такое судейство изрядно разозлило обе команды. Больше всего свое недовольство выражал звездный нападающий Аргентины Лионель Месси. Лео обратился в ФИФА и заявил, что нельзя ставить такого судью, который не соответствует уровню поединка.

На Мундиале в Катаре Лаос проработал на трех матчах. В групповом раунде испанский судья рассудил Катар – Сенегал (1:3) и Иран – США (0:1).

Любопытно! Всего за все три матча Лаос показал 25 желтых карточек.

После чего его работа была пересмотрена. Матео Лаосу, который мог работать на финальном поединке, уезжает домой. Уже в Испании судья будет смотреть ЧМ-2022 по телевизору. 45-летнего арбитра не будут назначать ни на один полуфинал или финал футбольного праздника в Катаре.

Похоже, критика Месси дала свой результат. Интересно, как эта история повлияет на его судейскую карьеру в других турнирах.

Напомним, что у того четвертьфинала основное и дополнительное время истекло со счетом 2:2. Поэтому Нидерланды и Аргентина определили полуфиналиста только в серии пенальти, где точнее были аргентинцы 3:4.