45-річний арбітр був одним із головних претендентів на роботу головного судді у фіналі ЧС-2022. Однак своїм суддівством у чвертьфіналі Нідерланди – Аргентина, де працював іспанець, Матео Лаос поставив під сумніви свою об'єктивність та професіоналізм.

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Критика Мессі подіяла

По ходу поєдинку Лаос показав рекордну кількість для чемпіонату світу жовтих карток – 15 штук та вилучив із поля Дензеля Дюмфріса, який отримав два попередження. Сталось це вже у серії післяматчевих пенальті.

Таке суддівство неабияк розлютило обидві команди. Найбільше свої невдоволення висловлював зірковий нападник Аргентини Ліонель Мессі. Лео звернувся до ФІФА та заявив, що не можна ставити такого суддю, який не відповідає рівню поєдинку.

На Мундіалі у Катарі Лаос пропрацював на трьох матчах. У груповому раунді іспанський суддя розсудив Катар – Сенегал (1:3) та Іран – США (0:1).

Цікаво! Загалом за усі три матчі Лаос показав 25 жовтих карток.

Після чого його робота була переглянута. Матео Лаосу, який міг працювати на фінальному поєдинку, їде додому. Вже в Іспанії суддя додивлятиметься ЧС-2022 по телевізору. 45-річного арбітра не будуть призначати на жоден півфінал чи фінал футбольного свята у Катарі.

Схоже, що критика Мессі дала свій результат. Цікаво, як ця історію вплине на його суддівську кар'єру в інших турнірах.

Нагадаємо, що у того чвертьфіналі основний та додатковий час закінчився з рахунком 2:2. Тому Нідерланди та Аргентина визначили півфіналіста лише у серії пенальті, де точнішими були аргентинці 3:4.