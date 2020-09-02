Старт Кубку Європи ФІБА, в якому мали зіграти два українські баскетбольні клуби, перенесли з жовтня 2020 року на січень 2021 року. Причиною назвали погіршення епідемічної ситуації, пов'язаної з коронавірусом.

Старт Кубку Європи ФІБА заплановано на 6 січня 2021 року, йдеться в повідомленні організації. До цього турнір планували розпочати матчами 14 жовтня.

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У груповому раунді Кубка Європи ФІБА, нагадаємо, зіграють два українських клуби – "Київ-Баскет" та "Прометей", а також може додатись "Дніпро", якщо не подолає кваліфікацію Ліги чемпіонів. При цьому "Київ-Баскет" та "Прометей" потрапили в одну групу. І саме в Києві обидві команди мали розпочати виступ в єврокубку.

Формат турніру залишиться незмінним – шість груп по чотири команди та одна група з трьома клубами. Водночас вивчається можливість проведення групового раунду для чотирьох команд в одному місті. Міста, які зможуть прийняти матчі, а також можливі зміни в регламенті будуть озвучені на засіданні правління ФІБА, яке пройде в жовтні.

Також ФІБА повідомила про перенесення старту жіночого Єврокубка, основна частина змагань якого почнеться 7 січня 2021 року. 32 команди буде розподілено на 4 групи — по 8 у кожній. 16 команд вийдуть у раунд плей-оф топ-16 і продовжуватимуть боротьбу за трофей.

Нагадаємо, у Єврокубку виступатиме жіноча команда "Прометей" – дебютант на міжнародній арені та елітного дивізіону чемпіонату України.