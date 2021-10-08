Матчи сборной Украины по футболу отменили из-за коронавируса

Перед учебно-тренировочными сборами сборной Украины U-18 (футболисты не старше 2004 года рождения), которую возглавляет Сергей Нагорняк, у нескольких игроков тесты на COVID-19 оказались положительными.

Принято решение отменить учебно-тренировочный сбор команды. Таким образом, запланированные на 8 и 10 октября товарищеские матчи со сборной Словакии не состоятся.

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Эти сборы должны были бы стать вторыми в 2021 году для юношеской команды. Первый этап подготовки был запланирован на август-сентябрь, а третий и заключительный тренировочный лагерь должен был состояться в ноябре.

Однако тренировочный процесс в октябре пришлось в экстренном порядке прервать.

К слову, Нагорняк на эти сборы вызвал 20 футболистов. У кого именно был обнаружен коронавирус, не сообщается.

Состав юношеской сборной Украины U18 на октябрьские сборы

Вратари: Иван Пахолюк ("Колос" Ковалевка), Савас Бугай ("Львов").

Защитники: Артем Бенедюк, Арсений Филатов (оба – "Динамо" Киев), Виталий Холод, Богдан Слюбик (оба – "Рух" Львов), Илья Крупский ("Ворскла" Полтава), Даниил Славов (ДЮФК "Черноморец" Одесса).

Полузащитники: Александр Роспутько, Антон Глущенко, Кирилл Сигеев (все – "Шахтер" Донецк), Антон Царенко ("Динамо" Киев), Иван Варфоломеев, Олег Федор (оба – "Рух" Львов), Дмитрий Черныш ("Ворскла" Полтава).

Нападающие: Игорь Горбач ("Динамо" Киев), Олег Пушкарев ("Шахтер" Донецк), Станислав Прус ("Ворскла" Полтава), Даниэль Кивинда ("Днепр-1" Днепр), Анатолий Семенец ("Кориа", Испания).