Очередной инцидент произошел в штате Миннесота, который был похож на случай, когда от рук полицейского при задержании умер Джордж Флойд. Из-за этого пришлось перенести спортивные события в этом регионе.

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Что было перенесено

Хоккейный матч НХЛ Миннесота – Сент-Луис. Эту игру перенесли на месяц вперед и состоится 12 мая. Также на площадку не вышли и баскетболисты Миннесоты и Бруклина в НБА. Пока неизвестно, когда состоится матч НБА.

Детали инцидента

В 11 апреля в Миннесоте в собственной машине был расстрелян 20-летний Данте Райт. Парень нарушил правила дорожного движения и попытался убежать от правоохранителей. Полицейские остановили автомобиль, в котором Райт ехал вместе со своей девушкой. Оказалось, что на водителя был выдан действующий ордер на арест. Райт попытался убежать от полицейских, но один из копов успел выстрелить в него. Машина проехала еще несколько метров и врезалась в другое авто. В результате Райт скончался на месте.

Инцидент вызвал недовольство со стороны местных и спровоцировал массовые беспорядки в штате, поэтому проводить поединки в таких условиях было опасно.

По сообщениям полиции, убийство Райта стало случайностью. Полицейская, которая выстрелила в него, хотела воспользоваться электрошокером, что подтверждает видеозапись с камеры, которая находилась у нее на теле.

Руководство НХЛ уже выразило поддержку семье погибшего афроамериканца. Также свои соболезнования опубликовал баскетбольный клуб Миннесота.