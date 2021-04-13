Черговий інцидент стався у штаті Міннесота, який був схожий на випадок, коли від рук полійцейського при затриманні помер Джордж Флойд. Через це прийшлось перенести спортивні події у цьому регіоні.

Оце так Стрілянину в американській школі почав один з учнів: його застрелили на місці

Що було перенесено

Хокейний матч НХЛ Міннесота – Сент-Луїс. Цю гру перенесли на місяць вперед та відбудеться 12 травня. Також на майданчик не вийшли і баскетболісти Міннесоти та Брукліна у НБА. Наразі невідомо, коли відбудеться матч НБА.

Деталі інциденту

У 11 квітня у Міннесоті у власній автівці був розстріляний 20-річний Данте Райт. Хлопець порушив правила дорожнього руху, тому спробував втекти від правоохоронців. Поліцейські зупинили автомобіль, в якому Райт їхав разом зі своєю дівчиною. Виявилося, що водія мав чинний ордер на арешт. Райт спробував втекти від поліцейських, але один з копів встиг вистрілити у нього. Машина проїхала ще декілька метрів та врізалась в інше авто. У результаті Райт помер на місці.

Інцидент викликав невдоволення зі сторони місцевих та спровокував масові заворушення в штаті, тому проводити поєдинки у таких умовах було небезпечно.

За повідомленнями поліції, вбивство Райта стало випадковістю. Поліцейська, яка вистрелила в нього, хотіла скористатися електрошокером, що підтверджує відеозапис з камери, яка знаходилася у неї на тілі.

Керівництво НХЛ вже висловило підтримку сім'ї загиблого афроамериканця. Також свої співчуття опублікував баскетбольний клуб Міннесота.