На матче Швеция – Украина ожидается 6 тысяч болельщиков: лишь половина квоты

Сборная Украины провела тренировку на арене "Хэмпден Парк" в Глазго. 29 июня команда сыграет здесь со Швецией в 1/8 финала Евро-2020.

Пресс-служба УАФ сообщает, что на матче ожидается присутствие около 6 тысяч фанатов из 12-ти возможных. Сам стадион вмещает 52 тысячи зрителей.

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Следующий матч сборной Украины

Матч Украина – Швеция будет последним в 1/8 финала Евро-2020. Игра состоится во вторник, 29 июня, и начнется в 22:00.

Сборные Украины и Швеции были в одной группе на Евро-2012. Это был дебютный чемпионат Европы для сборной Украины. И в первом матче наша команда победила сборную Швеции. Дублем в этом матче отметился Андрей Шевченко.

Победитель матча Швеция – Украина в четвертьфинале встретится с победителем пары Англия – Германия.

Последнюю неделю в Шотландии фиксируют в среднем 2 372 новых случаев коронавируса ежедневно. Всего в 5,5 – миллионной стране было 271 тысячи больных ковидом, более 7,7 тысяч случаев – летальные.