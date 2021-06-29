Пресслужба УАФ повідомля, що на матчі очікується присутність близько 6 тисяч фанатів з 12-ти можливих. Сам стадіон вміщує 52 тисячі глядачів.

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До слова. Останній тиждень в Шотландії фіксують в середньому 2 372 нових випадків коронавіруса щодня. Всього у 5,5-мільйонній країні було 271 тисячі хворих ковідом, понад 7,7 тисяч випадків – летальні.

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