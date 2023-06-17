"Путин – х*йло": в Латвии на матче отбора Евро-2024 исполнили хит украинских фанатов

Песня украинских болельщиков о диктаторе из России приобретает все большую популярность. Очередное исполнение известного хита состоялось во время поединка отбора на ЧЕ-2024 Латвия – Турция.

В Европе продолжаются матчи квалификации на чемпионат Европы-2024. В Риге на стадионе "Сконто" сборная Латвии принимала команду Турции, пишет 24 Канал.

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Перформанс латвийских болельщиков

Поединок оказался очень напряженным и ярким. А добавили красок футбольной баталии фанаты хозяев поля. Во время поединка они спели всемирно известный хит о международном преступнике, который засел в Кремле.

Песня "Путин – х*йло" звучала во время трансляции поединка, напоминая всем футбольным болельщикам, кем является бункерный преступник.

Смотрите исполнение песни "Путин – х*йло" латвийскими болельщиками

Отметим, что футболисты обеих команд подарили болельщикам фантастический матч. Хозяева поля постоянно находились в роли догоняющих. К 90-й минуте поединка Турция выигрывала со счетом 2:1. Латвийцы сумели сравнять счет на 4-й добавленной минуте, но более опытные турки вырвали победу на 95-й.