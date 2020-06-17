На матче "Минай" – "Динамо" вывесили баннер в поддержку полицейского, который убил Флойда: фото
В полуфинальном матче Кубка Украины "Минай" – "Динамо" вывесили баннер в поддержку американского полицейского Дерека Шовина, который убил афроамериканца Джорджа Флойда.
На баннере написано #FreeDerekChauvin (освободите Дерека Шовина – ред.). Болельщики какой из команд вывесили этот баннер, пока не ясно, пишет Tribuna.com.
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Банер на матче Минай – Динамо / Фото: скриншот
Интересно, что официально матч "Минай" – "Динамо" проходит без зрителей. Но болельщики могут наблюдать за встречей за забором. Это видно по кадрам телетрансляции матча. Также фанаты создают серьезную звуковую поддержку команд.
Убийство Джорджа Флойда: главное
- 25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда якобы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком.
- Во время задержания полицейский Дерек Шовин встал Флойду коленом на шею. На видео задержания видно, как Флойд умолял отпустить его.
- Когда медики приехали, Флойд затих и перестал просить о помощи.
- В США всколыхнули массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. В Вашингтоне и в других крупных городах США объявили комендантский час.
- Протесты вышли за пределы США. В частности, митинговали в Париже, Амстердаме, Лондоне и других городах.
- 4-го июня в Миннеаполисе прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом. Во время нее память Флойда почтили молчанием, которое длилось 8 минут и 46 секунд. Столько времени полицейский Дерек Шовин придавливал коленом шею афроамериканца.