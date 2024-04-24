Пошли стенка на стенку: игроки Шахтера и Кривбасса устроили массовую драку после матча

Скандалом завершился матч женского чемпионата Украины по футболу между командами Шахтер и Кривбасс. По завершении поединка футболистки обеих команд решили посоревноваться в смешанных единоборствах.

В среду, 24 апреля, в рамках пятого тура чемпионской группы женского чемпионата Украины по футболу состоялся поединок между Шахтером и Кривбассом (0:1). Встреча завершилась минимальной победой команды из Кривого Рога, пишет 24 Канал.

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Драка между женскими командами в "лучших" традициях УПЛ

Сразу после финального свистка между игроками команд состоялась словесная перепалка, которая завершилась массовой дракой. Разнимать девушек пришлось арбитрам поединка, а также работникам тренерских штабов обеих команд.

В итоге одной из футболисток разбили нос. К счастью, довольно быстро эмоции улеглись. Наиболее активными участницами драки были Людмила Устинова из Шахтера и Дарья Келюшик из Кривбасса. Они получили от арбитра поединка Козорог Кристины красные карточки. Еще одна игрок донецкой команды Алина Старухина увидела перед собой вторую желтую карточку, которая превратилась в красную.

Видео драки футболисток Шахтера и Кривбасса

Турнирное положение команд