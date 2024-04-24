У середу, 24 квітня, в рамках п'ятого туру чемпіонської групи жіночого чемпіонату України з футболу відбувся поєдинок між Шахтарем та Кривбасом (0:1). Зустріч завершилася мінімальною перемогою команди з Кривого Рогу, пише 24 Канал.

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Бійка між жіночими командами в "кращих" традиціях УПЛ

Одразу після фінального свистка між гравчинями команд відбулася словесна перепалка, яка завершилася масовою бійкою. Рознімати дівчат довелося арбітриням поєдинку, а також працівникам тренерських штабів обох команд.

У підсумку одній з футболісток розбили ніс. На щастя, досить швидко емоції вгамувалися. Найбільш активними учасницями бійки були Людмила Устинова із Шахтаря та Дар’я Келюшик з Кривбасу. Вони отримали від арбітрині поєдинку Козорог Крістіни червоні картки. Ще одна гравчиня донецької команди Аліна Старухіна побачила перед собою другу жовту картку, яка перетворилася на червону.

Відео бійки футболісток Шахтаря та Кривбасу

Турнірне становище команд