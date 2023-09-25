Снова пострадала Заря: матч клуба перенесли из-за сборной Украины

Луганская Заря вынуждена была перенести свой матч чемпионата Украины на более поздний срок. Причина в сборной Украины, которая будет готовиться к матчам отбора на Евро-2024.

В десятом туре УПЛ Заря должна принимать донецкий Шахтер. Этот тур продлится с 6 по 8 октября. Но Заря не сыграет свой матч против "горняков" в отведенное время.

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По данным ТаТоТаке, причиной стало обращение главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва. Ведь уже 7 октября в Праге соберется сборная Украины, которая будет готовиться к матчам отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (14 октября в Праге) и Мальты (17 октября на Мальте).

При этом что в сборную Украины не вызван ни один игрок Зари . Вызов получили сразу шесть игроков донецкой команды – защитники Николай Матвиенко и Ефим Конопля, а также полузащитники Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков и Егор Назарина.

Стоит отметить, что это не в первый раз матчи Зари переносятся через сборную Украины. Так было и в шестом туре УПЛ, когда луганчане должны были сыграть против киевского Динамо. И тогда этот матч перенесли, потому что сразу после этого сборная Украины имела два важных матча в отборе на Евро-2024 – против Англии и Италии.

Относительно того, когда состоятся матчи Зари против Динамо и Шахтера, пока официально новые даты не озвучены. По данным ТаТоТаке, оба этих поединка состоятся уже весной 2024 года. Все из-за напряженного графика клуба до конца 2023 года. Ведь Заря, кроме чемпионата Украины, продолжает выступление на евроарене – в Лиге конференций.