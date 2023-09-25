У десятому турі УПЛ Зоря мала б приймати донецький Шахтар. Цей тур триватиме з 6 по 8 жовтня. Але Зоря не зіграє свій матч проти "гірників" у відведений час.

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За даними ТаТоТаке, причиною стало звернення головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва. Адже вже 7 жовтня у Празі збереться збірна України, яка буде готуватися до матчів відбору на Євро-2024 – проти Північної Македонії (14 жовтня в Празі) та Мальти (17 жовтня на Мальті).

При цьому що до збірної України не викликано жодного гравця Зорі. Натомість виклик отримало одразу шестеро гравців донецької команди – захисники Микола Матвієнко та Юхим Конопля, а також півзахисники Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков та Єгор Назарина.

Варто відзначити, що це не вперше матчі Зорі переносяться через збірну України. Так було і в шостому турі УПЛ, коли луганці мали зіграти проти київського Динамо. І тоді цей матч перенесли, бо одразу після того збірна України мала два важливі матчі у відборі на Євро-2024 – проти Англії та Італії.

Щодо того, коли відбудуться матчі Зорі проти Динамо та Шахтаря, то поки офіційно нових дат не озвучено. За даними ТаТоТаке, обидва ці поєдинки відбудуться вже навесні 2024 року. Все через напружений графік клубу до кінця 2023 року. Адже Зоря, окрім чемпіонату України, продовжує виступ на євроарені – в Лізі конференцій.