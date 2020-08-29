Пандемия коронавируса может помешать еще одному суперматчу. На этот раз под угрозой срыва матч за Суперкубок УЕФА, который должны были между собой разыграть немецкая "Бавария" и испанская "Севилья".

Матч за Суперкубок УЕФА должен был состояться 24 сентября в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш". Однако власти Венгрии решили с 1 сентября закрыть въезд для иностранцев из-за роста случаев заражения коронавирусом, сообщает 24 канал.

Подробнее об этом: Венгрия закроет границы для иностранцев, чтобы сдержать распространение COVID-19

Поэтому под вопросом оказался и матч за Суперкубок УЕФА в Будапеште. УЕФА планировала допустить на него зрителей, чтобы проверить соблюдение противоэпидемических требований на международных матчах. Впервые после введения карантина зрителей бы допустили на международный матч.

На этот матч планировалось пустить около 20 тысяч болельщиков – 30% от вместимости "Пушкаш арены", где должен был состояться матч. Однако теперь их присутствие на игре из-за новых ограничений, которые ввела Венгрия, под вопросом.

По словам руководителя кабинета премьер-министра Венгрии Гергели Гуляса, они сейчас пытаются решить этот вопрос с УЕФА. Среди предложенных вариантов – чтобы болельщики сдавали по два теста на коронавирус в аэропорту. Оттуда бы их доставили сразу на стадион, а после игры – снова в аэропорт.

Пока в УЕФА не приняли окончательного решения по этому вопросу.

Стоит отметить, что матч за Суперкубок УЕФА перед тем должен был принять Порту. Но из-за того, что финал восьми Лиги чемпионов принимал Лиссабон, игру перенесли в Венгрию.