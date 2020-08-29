Пандемія коронавірусу може стати на заваді ще одному суперматчу. Цього разу під загрозою зриву матч за Суперкубок УЄФА, який мали між собою розіграти німецька "Баварія" та іспанська "Севілья".

Матч за Суперкубок УЄФА повинен відбутися 24 вересня в Будапешті на стадіоні "Ференц Пушкаш". Однак влада Угорщини вирішила з 1 вересня закрити в'їзд для іноземців через зростання випадків зараження коронавірусом, повідомляє 24 канал.

Детальніше про це: Угорщина закриє кордони для іноземців, щоб стримати поширення COVID-19

Відтак під питанням опинився і матч за Суперкубок УЄФА в Будапешті. УЄФА планувала допустити на нього глядачів, щоб перевірити дотримання протиепідеміологічних вимог на міжнародних матчах. Це вперше після запровадження карантину глядачів би допустили на міжнародний матч.

На цьому матчі планувалося пустити близько 20 тисяч вболівальників – 30% від місткості "Пушкаш арени", де повинен був відбутися матч. Однак тепер їх присутність на грі через нові обмеження, які ввела Угорщина, під питанням.

За словами керівника кабінету прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляса, вони зараз намагаються вирішити це питання з УЄФА. Серед запропонованих варіантів – щоб вболівальники здавали по два тести на коронавірус в аеропорту. Звідти б їх доставили одразу на стадіон, а після гри – знову в аеропорт.

Поки в УЄФА не прийняли остаточного рішення з цього питання.

Варто відзначити, що матч за Суперкубок УЄФА перед тим повинен був прийняти Порту. Але через те, що фінал восьми Ліги чемпіонів приймав Лісабон, гру перенесли в Угорщину.