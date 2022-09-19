Орбан головного мозга: венгерский игрок заявил о желании сыграть с россией

Марк Коста не только не постеснялся переехать в россию в этом году, а еще и призвал поддержать ее сборную. Правда, сам венгр за свою национальную команду до сих пор не играл.

Начало полномасштабной войны России против Украины начало процесс изоляции страны-оккупанта. Местная сборная уже почти год не играет матчи, упустив возможность квалифицироваться на ЧМ-2022.

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Тем временем периодически в футбольном мире появляются люди, желающие поиграть в футбол с россиянами. Одним из таких является венгерский форвард московского торпедо Марк Коста.

Сейчас сборная Венгрии стала сильнее, поэтому было бы здорово увидеть матч между нашей сборной и командой России. Я был бы рад видеть такую встречу. Раньше россия часто играла с Венгрией. Возможно ли это сейчас? Не знаю, потому что стало много политики в последнее время,

– заявил Марк Коста.

Отметим, что 25-летний форвард еще ни одного матча не провел за сборную Венгрии. В российскую премьер-лигу Марк решил переехать в начале сентября 2022 года.

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Ранее со сборной россии планировала сыграть спарринг сборная Боснии и Герцеговины. Это вызвало гнев болельщиков и игроков, отказавшихся играть в таком матче.