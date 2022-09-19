Початок повномасштабної війни росії проти України почав процес ізоляції країни-окупанта. Місцева збірна вже майже рік не грає матчі, втративши можливість кваліфікуватись на ЧС-2022.

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Тим часом, періодично у футбольному світі з'являються люди, які бажають пограти у футбол з росіянами. Одним з таких є угорський форвард московського торпєдо Марк Коста.

Зараз збірна Угорщини стала сильніше, тому було б здорово побачити матч між нашею збірною та командою росії. Я був би радий бачити таку зустріч. Раніше росія часто грала з Угорщиною. Чи можливо це зараз? Не знаю, тому що стало багато політики в останній час,

– заявив Марк Коста.

Відзначимо, що 25-річний форвард ще жодного матчу не провів за національну збірну Угорщини. У російську прем'єр-лігу Марк вирішив переїхати на початку вересня 2022 року.

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Раніше зі збірною росії планувала зіграти спаринг збірна Боснії та Герцеговини. Це викликало гнів вболівальників та гравців, які відмовились грати у такому матчі.