Матч УПЛ между Динамо и Днепром-1 неожиданно перенесли на другой стадион
18 октября 2021 , 18:55Читати новину українською
Источник:Meta-ratings.com.ua
В поединке 12-го тура украинской Премьер-лиги Динамо примет Днепр-1. Изначально игра была запланирована на НСК "Олимпийский", однако встреча пройдет на другом стадионе.
Матч состоится на стадионе "Динамо" имени Лобановского. Встреча пройдет 24 октября и начнется в 17:00.
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Причина переноса
Это связано с ремонтом дорожек на НСК "Олимпийский". Днепр-1 согласился на перенос матча на стадион "Динамо" имени Лобановского.
В текущем сезоне УПЛ команда Мирчи Луческу занимает первое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Днепр-1 расположился на четвертой строчке, имея в своем активе 22 балла.
- В прошлый раз Динамо играло на стадионе им. Лобановского 22 августа в рамках пятого тура УПЛ против Десны, поединок закончился со счетом 4:0.