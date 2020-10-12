Матч гандбольного клуба "Мотор" в Лиге чемпионов перенесли. Причиной стала вспышка коронавируса в украинской команде.

В среду, 14 октября, "Мотор" должен был провести матч четвертого раунда Лиги чемпионов против немецкого клуба "Киль". Однако декабря перенесли на неопределенный срок.

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На сайте Европейской ассоциации гандбола еще 9 октября сообщили, что к ним обратились представители "Мотора" с просьбой перенести матч. Причиной стало то, что в команде было выявлено 14 случаев заражения коронавируса. Поэтому клуб пошел на вынужденную самоизоляцию.

На официальном сайте "Мотора" информация о коронавирусе у игроков не сообщается. Есть только информация о том, что матч против "Киля" перенесен.

Уже 17 октября должен состояться матч "ЦСКА Киев" – "Мотор". Его судьба пока неизвестна. А на 21 октября запланирован матч "Мотор" – "Нант" в рамках Лиги чемпионов. Состоится ли этот матч в указанный срок – тоже неизвестно.

"Мотор" в Лиге чемпионов стартовал крайне неудачно. Команда проиграла все три стартовых матча – дома "Барселоне" и "Веспрему", а на выезде "Ольборгу".