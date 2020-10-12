Матч гандбольного клубу "Мотор" в Лізі чемпіонів перенесли. Причиною став спалах коронавірусу в українській команді.

У середу, 14 жовтня, "Мотор" мав провести матч четвертого раунду Ліги чемпіонів проти німецького клубу "Кіль". Однак гру перенесли на невизначений термін.

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На сайті Європейської асоціації гандболу ще 9 жовтня повідомили, що до них звернулися представники "Мотору" з проханням перенести матч. Причиною стало те, що в команді було виявлено 14 випадків зараження коронавірусом. Відтак клуб пішов на вимушену самоізоляцію.

На офіційному сайті "Мотору" інформацію про коронавірус у гравців не повідомляється. Є лише інформація про те, що матч проти "Кіля" перенесено.

Вже 17 жовтня повинен відбутися матч "ЦСКА Київ" – "Мотор". Його доля поки невідома. А на 21 жовтня запланований матч "Мотор" – "Нант" в рамках Ліги чемпіонів. Чи відбудеться цей матч у вказаний термін – теж невідомо.

"Мотор" у Лізі чемпіонів стартував вкрай невдало. Команда програла усі три стартові матчі – вдома "Барселоні" та "Веспрему", а на виїзді "Ольборгу".