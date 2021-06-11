Главным арбитром матча между сборными Украины и Нидерландов назначили 45-летнего немецкого юриста Феликса Брыха. На линиях ему будут помогать соотечественники Марк Борщ и Штефан Лупп.

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Обязанности четвертого арбитра будет исполнять поляк Бартош Франковский.

Арбитр системы VAR – Марко Фритц (Германия). Первые ассистенты арбитра VAR – Кристиан Дингерт (Германия) и Ли Беттс (Англия). Третий ассистент арбитра VAR – Стюарт Аттуэлл (Англия).

Феликс Брых и сборная Украины

Для Феликса Брыха это будет не первый матч с участием сборной Украины. Он работал на матче с участием национальной сборной команды Украины еще 10 сентября 2008 года. Тогда, в гостях украинцы обыграли Казахстан в матче отбора ЧМ-2010 со счетом 3:1.

Во второй раз он работал на матче между сборными Украины и Хорватии 9 октября 2017 года в отборе на ЧМ-2018. Тогда украинцы уступили со счетом 0:2. А помогали ему на линиях те же арбитры, которые будут работать на матче против Нидерландов.