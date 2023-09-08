До начала встречи национальных сборных запланирован футбольный матч между болельщиками Украины и Англии. Кроме того, во Вроцлаве состоится благотворительный турнир по минифутболу "Херсонщина и Крым – Украина".

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Об интересном и важном мероприятии сообщил первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

"Во Вроцлаве с помощью УАФ под эгидой Херсонской областной ассоциации футбола и Ассоциации футбола АР Крым и города Севастополя будет организован благотворительный турнир "Херсонщина и Крым – это Украина", в котором примут участие 16 команд, сформированных из украинцев, проживающих в Польше. Матчи турнира пройдут рядом со стадионом, где сыграют национальные команды, поэтому все участники также займут места на трибунах во время поединка Украина – Англия, чтобы поддержать команду Сергея Реброва", – рассказал Костюченко.

Благотворительный турнир состоится перед матчем Украина – Англия / УАФ

Благотворительный турнир во Вроцлаве посетят звездные гости. Во время соревнований будут разыграны эксклюзивные призы и аукционные лоты.

Напомним, что 9 сентября во Вроцлаве состоится матч отбора Евро-2024 Украина – Англия. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.