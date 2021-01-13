Комментаторам российского телеканала "Матч ТВ" прислали список слов, которые им запрещено употреблять в эфире. Инициатором запрета выступил руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.

Информацию о цензуре на российском канале подтвердили в sports.ru.

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Комментаторы получили документ, в котором есть список слов, которые недопустимы для использования в эфире". Среди них "андердог", "ассист", "голеадор", "кипер", "лайкать", "лузер", "ноунейм" и другие. В этот перечень попало и слова "Чемпионшип". Это название второго по силе дивизиона в Англии.

При этом слово "корнер" попало как в список запрещенных слов, так и тех, которые можно употреблять.

Несмотря на то, что документ называется "перечень англицизмов", там присутствуют слова, имеющие итальянское происхождение. Они попали в перечень "допустимых к использованию в эфире только в специализированном контексте с объяснением". Большинство из них касаются позиций футболистов на поле ("вингер", "латераль") или игровых схем.

Также есть перечень слов, которые комментаторам можно употреблять в эфире.



Список запрещенных и разрешенных слов для российских комментаторов

Журналист Сергей Гридасов, который первым и опубликовал этот список, заявил, что инициатором такой цензуры выступил руководитель "Газпрома" Алексей Миллер. Канал "Матч ТВ" входит в структуру российской компании.

"Общеизвестно, что главный начальник "Газпрома", "Зенита" и "Матч ТВ" Алексей Борисович Миллер является ретивым борцом за чистоту русского языка в эфире, и его помощники периодически звонят доверенным комментаторам, чтобы донести до них новые ценные указания. Алексей Борисович очень не любит, когда русский язык портят англицизмами, всеми этими вашими "андердогами", "скиллзами" и "коучами". Есть же простые русские слова – "аутсайдер", "плеймейкер" или, например, "троллинг", – написал Гридасов.