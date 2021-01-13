Коментаторам російського телеканалу "Матч ТВ" надіслали список слів, які їм заборонено вживати в ефірі. Ініціатором заборони виступив керівник "Газпрому" Олексій Міллер.

Інформацію про цензуру на російському каналі підтвердили в sports.ru.

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Коментатори отримали документ, в якому є список слів, які "недопустимі для використання в ефірі". Серед них "андердог", "асист", "голеадор", "кіпер", "лайкати", "лузер", "ноунейм" та інші. В цей перелік потрапило і слова "Чемпіоншип". Це назва другого за силою дивізіону в Англії.

При цьому слово "корнер" потрапило як у список заборонених слів, так і тих, які можна вживати.

Попри те, що документ називається "перелік англіцизмів", там присутні слова, яка мають італійське походження. Вони потрапили в перелік тих, які "допустимі до використання в ефірі лише в спеціалізованому контексті з поясненням". Більшість з них стосуються позицій футболістів на полі ("вінгер", "латераль") або ігрові схеми.

Також є перелік слів, які можна коментаторам вживати в ефірі.



Список заборонених та дозволених слів для російських коментаторів

Журналіст Сергій Грідасов, який першим і опублікував цей список, заявив, що ініціатором такої цензури виступив керівник "Газпрому" Олексій Міллер. Канал "Матч ТВ" входить в структуру російської компанії.

"Загальновідомо, що головний начальник "Газпрому", "Зеніту" і "Матч ТВ" Олексій Борисович Міллер є запопадливим борцем за чистоту російської мови в ефірі, і його помічники періодично телефонують довіреним коментаторам, щоб донести до них нові цінні вказівки. Олексій Борисович дуже не любить, коли російську мову псують англіцизмами, всіма цими вашими "андердог", "скіллзами" та "коучами". Є ж прості російські слова – "аутсайдер", "плеймейкер" або, наприклад, "тролінг", – написав Грідасов.