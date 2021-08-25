Матч Свитолиной в США прекратили: что случилось
Источник:24 канал
Элина Свитолина должна была провести поединок против Фионы Ферро из Франции. Встреча в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго была досрочно прекращена.
Погодные условия внесли коррективы
Теннисистки должны были сыграть во втором круге американского турнира. Спортсменки провели на корте 47 минут и при счете 4:4 покинули его.
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Матч был приостановлен из-за наступления темноты в 18:22 по местному времени. Элина Свитолина и Фиона Ферро вернутся на корт в среду, 25 августа. Интересно, что до этого теннисистки еще ни разу не встречались друг с другом.
Матч Свитолиной был остановлен / Фото из twitter.com/TennisRacketeer
Победительница поединка в четвертьфинале сыграет против представительницы Франции Кристины Младенович. Спортсменка занимает 57 место в рейтинге WTA.
- Напомним, что в стартовом матче Свитолина обыграла Клару Бюрель из Франции.