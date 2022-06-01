Благотворительный виртуальный билет на матч Шотландия – Украина

Все, кто хочет приобщиться к восстановлению Украины и поддержать национальную сборную, смогут внести вклад, приобретя виртуальный билет одной или нескольких категорий на сумму от 300 до 5000 гривен, сообщает 24 канал.

Читайте також Матч Шотландія – Україна відвідає близько 50 000 вболівальників

Купить билет может любой из любой точки мира. Все собранные средства будут перечислены на восстановление критической инфраструктуры Украины через фандрейзинговую платформу UNITED24, которую инициировал Президент Владимир Зеленский.

Это также возможность поддержать команду для болельщиков, которые не могут посетить матчи из-за войны, начатой ​​Россией.

Каждый обладатель такого билета сможет поучаствовать в розыгрыше подарков от партнеров сборной Украины.

За взнос в размере 5000 гривен у благотворителя будет право на участие в розыгрыше футболки с автографом, в которую был одет один из игроков во время матча.

Купить виртуальные билеты можно по ссылке.

Список подарков за участие в благотворительной акции

5 уровень; стоимость – 300 гривен. Виртуальная копия уникального имиджевого макета билета на e-mail (можно использовать для постов в соцсетях). Электронное письмо с благодарностью от игрока сборной Украины по футболу.

4 уровень; стоимость – 500 гривен. Виртуальная копия уникального имиджевого макета билета на e-mail (можно использовать для постов в соцсетях). Электронное письмо с видеоблагодарностью от игрока сборной Украины по футболу.

3 уровень; стоимость – 1000 гривен. Виртуальная копия уникального имиджевого макета билета на e-mail (можно использовать для постов в соцсетях). Электронное письмо с видеоблагодарностью от игрока сборной Украины по футболу. Занесение твоего имени в специальный футбольный кубок, который презентуют на пресс-конференциях перед матчами сборной. Фото этого кубка с футболистами сборной.

2 уровень; стоимость – 3000 гривен. Физическая копия уникального имиджевого макета билета, отправленная на почту (доставка оплачивается получателем), а также его электронная версия – на e mail (можно использовать для постов в соцсетях). Электронное письмо с видеоблагодарностью от игрока сборной Украины по футболу. Занесение твоего имени в специальный футбольный кубок, который презентуют на пресс-конференциях перед матчами сборной. Фото этого кубка с футболистами сборной.

1 уровень; стоимость – 5000 гривен. Физическая копия уникального имиджевого макета билета, отправленная на почту (доставка оплачивается получателем), а также его электронная версия – на e mail (можно использовать для постов в соцсетях). Электронное письмо с видеоблагодарностью от игрока сборной Украины по футболу. Занесение твоего имени в специальный футбольный кубок, который презентуют на пресс-конференциях перед матчами сборной. Фото этого кубка с футболистами сборной. Право на участие в розыгрыше одной футболки сборной Украины с автографом, в которой участвовал в матче.