Матч сборной Украины по теннису перенесут в другую страну из-за угрозы "вторжения" России
Источник:ФТУ
Мужская сборная Украины по теннису в рамках Кубка Дэвиса сыграет против команды Барбадоса. Встреча должна была состояться в Киеве, однако матчи перенесут из Украины из-за угрозы "вторжения" России.
"Украина находится в статусе наибольшей опасности"
Украина и Барбадос встретятся в матче Первой Мировой группы Кубка Дэвиса. Поединок должен был состояться в Киеве 4 – 5 марта, но Украину попросили найти нейтральное место для матча.
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Соответствующее решение было принято на заседании комитета Кубка Дэвиса ITF. Сообщается, что решение приняли "после ознакомления с докладом независимых советников по вопросам безопасности и контроля рисков".
Там было указано, что Украина сейчас находится в статусе наибольшей опасности (Full Evacuation – в английском оригинале). Также комитет обратил внимание на то, что многие государства категорически призывают своих граждан покинуть пределы Украины как можно скорее,
– информирует Федерация тенниса Украины.
Украина должна найти нейтральное место для матча
ФТУ имеет время до 21 февраля, чтобы предложить ITF варианты с проведением матча на нейтральной территории.
Если украинская сторона не предложит место для встречи, то Международная федерация тенниса сама определится со страной проведения.
Игра не состоится в Барбадосе, ведь страна не готова провести матч на своей территории.
Российская угроза на границе Украины
- Россия с осени 2021 года наращивает военный потенциал на границе с Украиной. Также РФ и Беларусь совместно проводят военные учения "Союзная решимость-2022".
- Из-за угрозы со стороны России в США и ряде других государств призвали своих граждан покинуть Украину. В России заявили об отводе войск, однако в США и НАТО не увидели этого.
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