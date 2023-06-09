Германия – Украина: на дебютном матче Реброва будет аншлаг, среди гостей – президент и Кличко

Сборная Украины 12 июня сыграет товарищеский матч с Германией в Бремене. Это будет юбилейный матч в истории хозяев, а также будет иметь благотворительную цель.

12 июня в Бремене на стадионе "Везерштадион" состоится товарищеский матч между сборными Германии и Украины. Для хозяев это будет 1000-й матч в истории, также он станет дебютным для Сергея Реброва во главе "сине-желтых". Как отмечал ранее Андрей Павелко, матч будет иметь статус благотворительного. Вырученные средства из него пойдут на нужды Украины.

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Многие известные люди посетят исторический матч

Такое знаковое событие уже собираются посетить многие именитые гости. По информации немецких СМИ, на матче будут присутствовать один из двух братьев Кличко, посол Украины Алексей Макеев, Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, министр сельского хозяйства Джем Оздемир, мэр Бремена Андреас Бовеншульте и многие другие.

В качестве приглашенных гостей на поединке будет 1000 детей и молодых людей, которые являются беженцами из Украины. Почти все 35000 билетов на игру распроданы, так что на трибунах ожидается невероятная атмосфера.

Это будет девятая встреча между соперниками предстоящего матча. В предыдущих поединках Украине еще не удавалось победить четырехкратных победителей чемпионата мира.

Матч между Германией и Украиной начнется в 19:00 (по киевскому времени). Украинские футбольные болельщики смогут посмотреть матч национальной сборной на телеканалах Суспільного и на платформе MEGOGO.