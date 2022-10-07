Перед этим матчем обе команды разделяло только одно очко – житомирский клуб был на первом месте, а Карпаты разместились за ними. Победа в этом матче обеспечивала команде первое место и лидерство в группе А Первой лиги.

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Победить удалось Полесью благодаря голам в каждом из таймов. В первом тайме отличился Будковский, а во втором забил Кушниренко.

Однако после этого матча многие вопросы вызвала работа главного арбитра встречи Сергея Задирана. На девятой минуте встречи Карпатам удалась скорая атака на ворота соперника. И голкипер Кудрик решил сыграть на выходе. Однако сделал это крайне неудачно – вместо того, чтобы ногами выбить мяч, он упал на газон и сыграл руками. Вспомнив, что он не в штрафной, быстро его от себя отпустил.

Арбитр в этом эпизоде зафиксировал фол. Но не показал голкиперу предупреждения. Обычно такое нарушение правил карается красной карточкой для голкипера.

Такое судейство вызвало возмущение главного тренера Карпат Андрея Тлумака.

"Есть моменты, которые делаются в стране. На сегодняшний день идет война. Основное, почему мы не хотим быть такими, как м*скали? Потому что не хотим туда иди, чтобы было такое, как сегодня на футбольном поле. Это основное. Самая большая беда, что мы боремся за то, чтобы этого не было. А оно есть. Оно не меняется. Какая тогда разница, будет ли свободна Украина или это будет м*скальня?

Мне просто интересно, какие будут оценки и где судья будет. Есть правила игры. Я не говорю эмоциями, мы говорим о правилах игры. На первых минутах, когда наш нападающий выходит один на один, Гитченко его руками останавливает. Я не говорю, что это красная карточка, потому что это центр поля. Но желтая карточка должна быть. Никаких эмоций. Когда вратарь играет руками за штрафной, а наш нападающий должен забивать гол... Какая это оценка? Это фол последней надежды. Какая карточка? Никакой", – отметил Андрей Тлумак.

Скандальный эпизод в матче Полесья – Карпаты