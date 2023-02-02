Первый профессиональный клуб Усика отменил матч против Динамо: известная причина
Источник:официальный сайт Полесья
В пятницу, 3 февраля, киевское Динамо должно было провести контрольный спарринг против Полесья. Борящийся за УПЛ клуб Первой лиги Украины отменил поединок.
Причиной такого решения житомирского клуба стала простуда. Из-за изменившихся погодных условий в Турции несколько футболистов Полесья слегли.
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Поединка не будет
Тренерский штаб во главе с Юрием Калитвинцевым решили поберечь своих футболистов и дать им возможность полностью восстановиться после заболевания.
Потому товарищеской игры против киевского Динамо не будет. Интересно было бы посмотреть, как любимый клуб Александра Усика сыграл бы на фоне 16-кратного чемпиона Украины.Обратите внимание! Товарищеский матч Динамо Киев – Полесье должен был состояться 3 февраля в 16:00.
Отметим, что 6 февраля у Полесья запланирован спарринг против полтавской Ворсклы. В течение с 6 февраля по 8 марта житомирский клуб должен сыграть против Ворсклы, Вереса, эстонской Левадии и норвежского Рауфосса.
Интересно, что именно Полесье должно было заменить отмененный матч Динамо против болгарского Лудогорца, который был запланирован на 3 февраля.
- Житомирский клуб с первого места пробился в плей-офф Первой лиги Украины и претендует на повышение в классе.
- Динамо после первого круга УПЛ идет на третьем месте, имея в своем активе 30 очков. Столько же у Шахтера, занимающего второе место. До лидера Днепра-1 отставание в 5 баллов.