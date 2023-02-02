Причиной такого решения житомирского клуба стала простуда. Из-за изменившихся погодных условий в Турции несколько футболистов Полесья слегли.

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Поединка не будет

Тренерский штаб во главе с Юрием Калитвинцевым решили поберечь своих футболистов и дать им возможность полностью восстановиться после заболевания.

Потому товарищеской игры против киевского Динамо не будет. Интересно было бы посмотреть, как любимый клуб Александра Усика сыграл бы на фоне 16-кратного чемпиона Украины.

Обратите внимание! Товарищеский матч Динамо Киев – Полесье должен был состояться 3 февраля в 16:00.

Отметим, что 6 февраля у Полесья запланирован спарринг против полтавской Ворсклы. В течение с 6 февраля по 8 марта житомирский клуб должен сыграть против Ворсклы, Вереса, эстонской Левадии и норвежского Рауфосса.

Интересно, что именно Полесье должно было заменить отмененный матч Динамо против болгарского Лудогорца, который был запланирован на 3 февраля.