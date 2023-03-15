Голевая феерия под ливнем: арбитр чемпионата Боливии прибавил к матчу 42 минуты – видео безумия

Пальмафлор и Блуминг были вынуждены провести на поле более двух часов из-за странного решения судьи. В течение компенсированного времени произошло два гола и два изъятия.

Пока в Европе продолжаются поединки Лиги чемпионов, во вторник, 14 марта, в далекой Боливии прошел необычный матч. Он длился почти три тайма, пишет 24 канал.

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В одной из игр 6 тура элитного дивизиона Пальмафлор принимал Блуминг. Поединок проходил под ливень, из-за чего приходилось много раз останавливать матч.

Это не отразилось на результативности, до 90 минут хозяева вели со счетом 2:1. Впрочем, судья решил, что команды мало страдали при такой игре и добавил 42 минуты компенсированного времени.

Таким образом футболисты были вынуждены провести на поле более двух часов. Интересно, что компенсированное время подарило еще несколько ярких событий. Команды обменялись голами (3:2), а арбитр удалил двух футболистов Блуминга.

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Эта игра точно может претендовать на звание самой длинной в истории футбола. Победа помогла Пальмафлору остаться на третьей строчке, в четырех баллах позади лидера. Блуминг же занимает предпоследнее место, набрав всего один балл в 6-ти матчах.

Видеообзор матча Пальмафлор – Блуминг: