Поки у Європі тривабть поєдинки Ліги чемпіонів, у вівторок, 14 березня, в далекій Болівії пройшов незвичайний матч. Він тривав майже три тайми, пише 24 канал.

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У одній із ігор 6 туру елітного дивізіону Пальмафлор приймав Блумінг. Поєдинок відбувався під зливу, через що доводилось чимало разів зупиняти матч.

Це не відобразилось на результативності, до 90 хвилини господарі вели з рахунком 2:1. Втім суддя вирішив, що команди мало страждали за такої гри і додав аж 42 хвилини компенсованого часу.

Таким чином футболісти були змущені провести на полі більше двох годин. Цікаво, що компенсований час подарував ще кілька яскравих подій. Команди обмінялись голами (3:2), а арбітр вилучив двох футболістів Блумінга.

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Ця гра точно може претендувати на звання найдовшої в історії футболу. Перемога допомогла Пальмафлору залишитись на третій сходинці, у чотирьох балах позаду лідера. Блумінг же посідає передостаннє місце, набравши лише один бал в 6-ти матчах.

Відеоогляд матчу Пальмафлор – Блумінг: