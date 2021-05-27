Поединок выдался боевым. Причем не только на поле, но и на трибунах.

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Так, после одного из эпизодов фанаты хозяев с дымовыми шашками и файерами прорвались на поле. Поединок пришлось приостановить на некоторое время, пока болельщики не покинули газон.

Видео инцидента

Кристалл по итогу проиграл Кременю со счетом 1:2. Команда занимает последнее место в Первой лиге, набрав за весь чемпионат всего 9 очков.

Второй случай

Это уже второе подобное поведение фанатов Кристалла за последнее время. В прошлый раз похожее произошло на матче 26 тура Первой лиги между Кристаллом и Прикарпатьем, который состоялся 16 мая.

Кристалл пропустил решающий мяч на 83-й минуте, но по мнению хозяев, забит он был из офсайда. Несмотря на апелляции футболистов, главный арбитр засчитал гол.

Через несколько минут после этого на поле прорвался один из болельщиков, который решил отомстить арбитру за это решение. Последнему пришлось убегать.