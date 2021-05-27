Поєдинок видався бойовим. Причому не тільки на полі, але і на трибунах.
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Так, після одного з епізодів фанати господарів з димовими шашками і фаєрами прорвалися на поле. Поєдинок довелося призупинити на деякий час, поки вболівальники не залищили газон.
Відео інциденту
Другий випадок
Це вже друга подібна поведінка фанатів Кристала за останній час. Минулого разу подібне відбулося на матчі 26 туру Першої ліги між Кристалом і Прикарпаттям, який відбувся 16 травня.
Кристал пропустив вирішальний м'яч на 83-й хвилині, але на думку господарів, забитий він був з офсайду. Незважаючи на апеляції футболістів, головний арбітр зарахував гол.
Через кілька хвилин після цього на поле прорвався один з уболівальників Кристала, який вирішив помститися арбітру за це рішення. Останньому довелося тікати.