Хоккеисты Сокола и Кременчуга провели "Матч памяти": на их джерси были имена погибших фанатов

Хоккеисты украинских команд Сокол и Кременчуг матч чемпионата провели в особых джерси. На них были имена погибших на войне болельщиков клубов.

Матч между Соколом и Кременчугом состоялся в воскресенье, 19 февраля. Кроме принципиального противостояния на льду, команды решили провести его и как "Матч памяти".

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На игру хоккеисты обеих команд вышли в специально подготовленных джерси. Под обычными номерами, но с позывными погибших во время войны с российской ордой героев вместо фамилий на спинах, представителей фанатских движений разных спортивных клубов. Кроме того, на рукавах этих джерси были шевроны фанатских группировок.

Таким образом, хоккеисты решили напомнить, благодаря кому могут чувствовать себя в относительной безопасности и могут играть в хоккей.

В клубе пообещали, что эти свитера будут выставлены на благотворительный аукцион, а средства будут направлены семьям воинов.

Хоккеисты Сокола и Кременчуга провели "Матч памяти" / фото Федерации хоккея Украины и ХК Сокола

Также стартовый вброс накануне матча между Соколом и Кременчугом осуществляли герои нынешней войны – боец полка "Азов", участник героической обороны "Азовстали", находившийся в российском плену Давид "Химик" и боец ССО "Азов Киев" Роман "Добряк" Колесник.

Кого почтили хоккеисты

Сокол

Максим "Регбист" Яловцов

Евгений "Греплер" Слюсаренко

Роман "Черепок" Осипенко

Артём "Террор" Новиков

Даниель "Гималай" Герлиани

Александр "Адамс" Деревянко

Денис "Сталкер" Рачинский

Роман "Лось" Рудницкий

Алексей "Солдат" Рубцов

Дмитрий "Тяж" Пясецкий

Максим "Насим" Токарев

Александр "Грян" Гряник

Павел "Динамо" Бригинец

Олег "Рыба" Рыбальченко

Денис "Грек" Зубрийчук

Дмитрий "Саранча" Нижнык

Эдуард "Опасный" Кострица

Валентин "Абу" Демьяненко

Антон "Сирко" Козубенко

Богдан "Малюк" Малюк

Роман "Атлет"

Егор "Тигр" Куклев

Кременчуг

Евгений "Мали" Брах

Александр "Порф" Парфенков

Станислав "Метро" Партала

Константин "Ислам" Белименко

Александр "Тренер" Клушин

Владислав "Жук" Жук

Артем "ТТ" Певко

Дмитрий "Длинный" Бражников

Павел "Ларри" Хазов

Олег "Ювелир" Сапаленко

Юрий "Артек" Красовский

Илья "Рудый" Гончаров

Дмитрий "Сектант" Линский

Владимир "Жрец" Плетнев

Александр "Бочара" Бочарников

Кирилл "Баян" Баев

Ростислав "Дрогобыч" Шейко

Богдан "Пират" Криль

Юрий "Тай" Осадчук

Тарас "Сыхивский" Березюк

Андрей Балай

Ярослав Корда

Юрий Рудий