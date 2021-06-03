Матч Нидерланды – Украина покажут на НСК "Олимпийский"

Сборная Украины по футболу 13 июня стартует на Евро-2020. Первый матч "сине-желтые" сыграют в Амстердаме против команды Нидерландов.

Сборную Украины можно поддержать на "Олимпийском"

Поединок состоится на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Это важно Украинцам нужно покупать COVID-браслет, чтобы попасть на матчи Евро-2020

Матч Нидерланды – Украина будет показан в прямой трансляции на большом экране на НСК "Олимпийский".

Билеты можно приобрести по ссылке. Стоимость билета – от 100 гривен.

После матча против Нидерландов сборную Украины ждут два поединка в Бухаресте. 17 июня команда Андрея Шевченко встретится с Северной Македонией. 21 июня сборная Украины встретится с Австрией.

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня и продлится до 11 июля. Поединки состоятся с болельщиками на трибунах.