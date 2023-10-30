Праздник футбола закончился трагедией: на стадионе нашли тело мертвого фаната – что произошло

В воскресенье, 29 октября, состоялся центральный матч тура в итальянской Серии А. Наполи на своем поле принимал Милан.

Команды выдали очень мощный матч с красивым камбэком Наполи. На два гола в первом тайме от Оливье Жира неаполитанцы ответили эффектными выстрелами Маттео Политано и Джакомо Распадори.

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Ужасное известие после окончания матча Наполи – Милан

Однако после завершения матча стало известно, что праздник футбола превратился в трагедию. После двух часов ночи на автостоянке стадиона имени Диего Марадоны под гостевым сектором нашли тело 42-летнего мужчины без признаков жизни.

По сообщению местной полиции, два фаната без билетов нелегально пытались попасть на трибуны через фасад стадиона. Первому не удалось это сделать из-за упавшей и заблокировавшей доступ балки, после чего он прекратил попытки незаконно пробраться на арену, второму, к сожалению, так не повезло. Он упал с высоты около 20 метров и сразу разбился насмерть.

Отмечается, что оба болельщика ранее не имели проблем с законом.