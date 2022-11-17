Совсем скоро, 20 ноября, в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. Сборные проводят последние репетиции перед Мундиалем.

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В одном из матчей участнику ЧМ-2022 сборной Марокко противостояла Грузия. Представитель африканского континента без проблем разобрался с соперником, забив три гола. Один из мячей стал настоящим шедевром.

На 29-й минуте матча полузащитник Челси Хаким Зиеш увидел, что голкипер команды соперника немного вышел из ворот. 29-летний марокканец, не долго думая, ударом со своей половины поля отправил мяч за воротник вратарю сборной Грузии.

Видео гола Хакима Зиеша

Кто такой Хаким Зиеш

Хаким Зиеш родился в Нидерландах в 1993 году.

Он является воспитанником клуба Херенвен.

В Эредивизи кроме родного клуба Хаким выступал в составе Твенте и Аяксу.

В 2020 году Зиеш подписал контракт с лондонским Челси.

За сборную Марокко Хаким сыграл 42 матча и забил 17 голов.

Трансферная стоимость игрока составляет 17 миллионов евро.

Напомним, что на чемпионате мира 2022 Марокко сыграет в группе F с Хорватией, Бельгией и Канадой.