Совсем скоро, 20 ноября, в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. Сборные проводят последние репетиции перед Мундиалем.
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В одном из матчей участнику ЧМ-2022 сборной Марокко противостояла Грузия. Представитель африканского континента без проблем разобрался с соперником, забив три гола. Один из мячей стал настоящим шедевром.
На 29-й минуте матча полузащитник Челси Хаким Зиеш увидел, что голкипер команды соперника немного вышел из ворот. 29-летний марокканец, не долго думая, ударом со своей половины поля отправил мяч за воротник вратарю сборной Грузии.
Видео гола Хакима Зиеша
Кто такой Хаким Зиеш
- Хаким Зиеш родился в Нидерландах в 1993 году.
- Он является воспитанником клуба Херенвен.
- В Эредивизи кроме родного клуба Хаким выступал в составе Твенте и Аяксу.
- В 2020 году Зиеш подписал контракт с лондонским Челси.
- За сборную Марокко Хаким сыграл 42 матча и забил 17 голов.
- Трансферная стоимость игрока составляет 17 миллионов евро.
Напомним, что на чемпионате мира 2022 Марокко сыграет в группе F с Хорватией, Бельгией и Канадой.