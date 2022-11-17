Зовсім скоро, 20 листопада, в Катарі стартує чемпіонат світу з футболу. Збірні проводять останні репетиції перед Мундіалем.

До теми Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів

В одному з матчів учаснику ЧС-2022 збірній Марокко протистояла Грузія. Представник африканського континенту без проблем розібрався із суперником, забивши три голи. Один з м’ячів став справжнім шедевром.

На 29-й хвилині матчу півзахисник Челсі Хакім Зієш побачив, що голкіпер команди суперника дещо вийшов із воріт. 29-річний марокканець, не довго думаючи, ударом зі своєї половини поля відправив м’яч за комірець воротарю збірної Грузії.

Відео голу Хакіма Зієша

Хто такий Хакім Зієш

Хакім Зієш народився в Нідерландах в 1993 році.

Він є вихованцем клубу Херенвен.

В Ередивізі, крім рідного клубу, Хакім виступав у складі Твенте та Аяксу.

В 2020 році Зієш підписав контракт з лондонським Челсі.

За збірну Марокко Хакім зіграв 42 матчі ізабив17 голів.

Трансферна вартість гравця складає 17 мільйонів євро.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу 2022 Марокко зіграє в групі F з Хорватією, Бельгією та Канадою.