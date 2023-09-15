Речь идет о матче 8-го тура нового сезона УПЛ-2023/2024, в котором Динамо должно было сыграть на выезде против дебютанта первенства ЛНС из Черкасс. Сначала поединок был запланирован на 24 сентября, но 15 сентября в черкасском клубе сообщили о его переносе.

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Неожиданное изменение даты матча

Как отмечает прессслужба ЛНЗ, встреча против столичного гранда состоится днем ранее, чем было запланировано – 23 сентября в 13:00 прозвучит стартовый свисток на стадионе "Черкассы-Арена".

Также в черкасском клубе сделали сообщения для болельщиков, которые во время военного положения не могут поддержать любимую команду на трибунах арены. На аллее стадиона будет работать бесплатная фан-зона, открытая с 11:30 в день матча.

В ЛНС сообщили об изменении даты матча, но не назвали причины такого перенесения встречи.

Официальный сайт Динамо вообще молчит по поводу этой информации.

Напомним, что из 6 туров Динамо через выступления в еврокубках провели всего 3. Но даже эти переносы не повлияли положительно на выступления киевлян на евроарене. Команда Мирчи Луческу вылетела из Лиги конференций от турецкого Бешикташа, которому дважды уступила – 2:3 и 1:0.

Киевский клуб после 3-х сыгранных матчей идет на 10-й позиции, набрав 6 баллов. ЛНЗ сыграло все 6 стартовых туров, но неудачно начало для себя дебютный сезон в УПЛ – 4 балла и предпоследнее 15-е место. Меньше только у последнего Миная (2 пункта).

К слову. Перед очной встречей ЛНЗ и Динамо сыграют в 7-м туре УПЛ-2023/2024. Киевляне 18 сентября примут полтавскую Ворсклу, а черкасский клуб встретится с львовским Движением (17 сентября).