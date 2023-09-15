Мова йде про матч 8-го туру нового сезону УПЛ-2023/2024, у якому Динамо повинно було зіграти на виїзді проти дебютанта першості ЛНЗ із Черкас. Спершу поєдинок був запланований на 24 вересня, але 15 вересня у черкаському клубі повідомили про його перенесення.

Варто побачити Величезний банер із патріотичними гаслами прикрасив легендарний стадіон Динамо: неймовірне фото

Несподівана зміна дати матчу

Як зазначає пресслужба ЛНЗ, зустріч проти столичного гранда відбудеться на день раніше, аніж було заплановано – 23 вересня о 13:00 пролунає стартовий свисток на стадіоні "Черкаси-Арена".

Також у черкаському клубі зробили повідомлення для уболівальників, які під час воєнного стану не можуть підтримати улюблену команду на трибунах арени. На алеї стадіону працюватиме безкоштовна фан-зона, яка буде відчинена з 11:30 у день матчу.

У ЛНЗ повідомили про зміну дати матчу, але не назвали причини такого перенесення зустрічі.

Офіційний сайт Динамо взагалі мовчить щодо цієї інформації.

Нагадаємо, що із 6-ти турів Динамо через виступи у єврокубках провели лише 3. Але навіть ці перенесення не вплинули позитивно на виступи киян на євроарені. Команда Мірчі Луческу вилетіла з Ліги конференцій від турецького Бешикташа, якому двічі поступилась – 2:3 та 1:0.

Київський клуб після 3-х зіграних матчів йде на 10-й позиції, набравши 6 балів. ЛНЗ зіграло усі 6 стартових турів, але невдало розпочало для себе дебютний сезон в УПЛ – 4 бали т передостаннє 15-те місце. Менше лише в останнього Миная (2 пункти).

До слова. Перед очною зустріччю ЛНЗ і Динамо зіграють у 7-му турі УПЛ-2023/2024. Кияни 18 вересня приймуть полтавську Ворсклу, а черкаський клуб зустрінеться із львівським Рухом (17 вересня).