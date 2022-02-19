Матч клуба украинца перенесли из-за шторма: обломки крыши арены повредили автомобили

Матч Гент – Серен, который должен был состояться 18 февраля, перенесен на другую дату. Погодные условия сорвали поединок 28 тура чемпионата Бельгии.

Погодные условия внесли свои коррективы

В Генте отметили, что из-за погодных условий клуб не может предоставить безопасные условия болельщикам и футболистам. Поэтому было принято решение перенести встречу.

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Шторм Eunice нанес немалый ущерб домашнему стадиону Гента – "Геламко Арене". Не выдержала крыша. Ее части оторвались и полетели на место парковки транспортных средств, где повредили не одно авто.

Скорее всего поединок 28 тура состоится 23 февраля. Но это при условии, если не будет шторма. Тогда Генту за одну неделю придется провести два поединка в чемпионате. В воскресенье, 27 февраля, "буйволы" сыграют на выезде против Стандарта.

Напомним, что в составе Гента выступает украинец Роман Безус.

Гент за 27 туров получил 43 очка и замыкает пятерку лидеров бельгийской лиги Жупиле.

Серен с 23 пунктами идет в зоне вылета – 17-я позиция.

Видео последствий шторма