Погодні умови внесли свої корективи

У Генті зазначили, що через погодні умови клуб не може надати безпечні умови уболівальникам та футболістам. Тому було прийнято рішення перенести зустріч.

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Шторм Eunice завдав чималої шкоди домашньому стадіону Гента – "Геламко Арені". Не витримав дах. Його частини відірвали та полетіли на місце паркування транспортних засобів, де пошкодив не одне авто.

Швидше за все, що поєдинок 28 туру відбудеться 23 лютого. Але це за умов. якщо не буде шторму. Тоді Генту за один тиждень доведеться провести два поєдинки у чемпіонату. У неділю, 27 лютого, "буйволи" зіграють на виїзді проти Стандарту.

Нагадаємо, що у складі Гента виступає українець Роман Безус.

Гент за 27 турів здобув 43 очки та замикає п'ятірку лідерів бельгійської ліги Жупіле.

Серен із 23 пунктами йде у зоні вильоту – 17-та позиція.

Відео наслідків шторму