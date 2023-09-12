Национальная сборная Украины 12 сентября проведет важнейший матч квалификации Евро-2024. Соперниками "сине-желтых" станет действующий чемпион Европы команда Италии.

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Луческу назвал лучших игроков сборной Украины

Накануне поединка итальянские журналисты поинтересовались у Мирчи Луческу, кого из игроков сборной Украины нужно больше всего опасаться. Румынский специалист перечислил всех топ-игроков, не забыв упомянуть своих воспитанников, игравших под его руководством в Шахтере и Динамо.

"Мудрика – за скорость и класс, Яремчука и Довбика – за антропометрию и нацеленность на ворота.

Зинченко всегда играл за пределами Украины: ПСВ, Манчестер Сити и Арсенал. Он стал топовым игроком международного уровня.

Кроме того, есть игроки, которых я сформировал в Динамо. Цыганков отличный в центре поля, зимой мы продали его в Жирону. Миколенко, которого мы продали Эвертону в прошлом году.

Степаненко и Судаков, которые играют вместе в Шахтере и прекрасно понимают друг друга. Степаненко начинал карьеру со мной в 20 лет, он является примером для всех одноклубников. Неутомимый труженик, немного похожий на меня", – рассказал Луческу.

Мирча Луческу почти 9 лет работал в Италии. В его послужном списке работа в миланском Интере, Реджине, Брешии и Пизе. Однако завоевать трофеи на Апеннинах румыну не удалось.

Важно! Матч Италия – Украина состоится во вторник, 12 сентября. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Италия – Украина.