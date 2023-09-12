Національна збірна України 12 вересня проведе надважливий матч кваліфікації Євро-2024. Суперниками "синьо-жовтих" буде чинний чемпіон Європи команда Італії.

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Луческу назвав найкращих гравців збірної України

Напередодні поєдинку італійські журналісти поцікавилися в Мірчи Луческу, кого з гравців збірної України потрібно найбільше остерігатися. Румунський фахівець перелічив усіх топ-гравців, не забувши згадати своїх вихованців, які грали під його керівництвом в Шахтарі та Динамо.

"Мудрика – за швидкість та клас, Яремчука та Довбика – за антропометрію та націленість на ворота.

Зінченко завжди грав за межами України: ПСВ, Манчестер Сіті та Арсенал. Він став топовим гравцем міжнародного рівня.

Крім того, є гравці, яких я сформував в Динамо. Циганков чудовий у центрі поля, взимку ми продали його в Жирону. Миколенко, якого ми продали Евертону минулого року.

Степаненко та Судаков, які грають разом у Шахтарі та прекрасно розуміють один одного. Степаненко починав кар’єру зі мною у 20 років, він є прикладом для всіх одноклубників. Невтомний трудівник, трохи схожий на мене", – розповів Луческу.

Зазначимо, що Мірча Луческу майже 9 років працював в Італії. В його послужному списку робота в міланському Інтері, Реджині, Брешії та Пізі. Проте здобути трофеї на Апеннінах румуну не вдалося.

Важливо! Матч Італія – Україна відбудеться у вівторок, 12 вересня. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Італія – Україна.