"Итальянцы полностью нас переиграли": Зинченко сделал суровый вердикт матча на "Сан-Сиро"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал исход матча отбора Евро-2024 с Италией. К сожалению, подопечные Сергея Реброва не сумели что-либо противопоставить команде Спаллетти.

Сборная Украины в ключевом поединке квалификации чемпионата Европы-2024 уступила Италии со счетом (1:2). Такой результат усложнил турнирные перспективы команды Реброва.

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Зинченко: В конце матча итальянцы играли на результат

Лидер "сине-желтых" Александр Зинченко прокомментировал матч с Италией. По мнению футболиста лондонского Арсенала, у украинцев было мало шансов добиться положительного результата.

"Если быть честным, итальянцы полностью обыграли нас сегодня. И по результату, и по игре. Почему мы в конце второго тайма начали играть лучше, чем раньше? Я думаю, это только потому, что итальянцы уже хотели сохранить результат и они немного отошли вниз и, думаю, они тоже немного устали.

Да, они доминировали, владели мячом, они комбинировали очень хорошо, но когда ты это делаешь – ты ведь тоже устаешь. Поэтому, думаю, в конце они уже больше играли на результат", – сказал Зинченко.

Отметим, что Зинченко провел на поле Сан-Сиро 75 минут игрового времени. В конце встречи хавбек уступил место динамовцу Виталию Буяльскому.

Турнирное положение украинцев